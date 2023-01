Lampioni spenti di notte e accesi di mattina: via Nizza insorge

"Di sera e di notte siamo al buio, non fosse per le luminarie accese che, in ogni caso, non possono sostituire i lampioni. Mentre di mattina e nelle ore diurne i lampioni sono accesi: è normale tutto questo?". A porre l'amaro quesito, è un nostro lettore che, come altri residenti di via Nizza, ha notato e segnalato l'anomalia relativa all'illuminazione pubblica.

La denuncia e l'appello

"Di sera è impossibile camminare senza rischiare di cadere o calpestare gli escrementi di cani abbandonati da incivili sui marciapiedi - denuncia un'altra residente della zona- Per non parlare dei rischi per la sicurezza: dopo la chiusura degli esercizi commerciali, via Nizza è completamente al buio. Invece, i lampioni sono accesi, inutilmente, di giorno, sprecando energia: è possibile che il Comune non prenda provvedimenti?". Soprattutto in tempi di crisi energitica, in effetti, risulta ancora più inaccettabile la situazione segnalata dai lettori che chiedono all'amministrazione di provvedere urgentemente al disguido, ripristinando il corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica.