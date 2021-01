Segnalazioni Torrione / Via Gaetano Rocco

Degrado a Torrione: spuntano letto e materasso sotto il ponte, la denuncia

Il giaciglio, al riparo dalle intemperie, è stato creato in via Gaetano Rocco. Il ponte collega la strada a via Luigi Guercio. Residenti indignati, segnalano i disagi alla nostra redazione