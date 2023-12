Luci d'Artista: tornano traffico e sosta selvaggia, la segnalazione

Con le Luci d'Artista, oltre ai visitatori, torna il caos a Salerno. In particolare, in via Roma e sul lungomare, purtroppo la sosta selvaggia continua ad essere praticata senza ritegno. A raccogliere e pubblicare le foto delle vetture sui marciapiedi e in zone vietate, questa sera, il gruppo Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?" che sottolinea come urga un piano traffico per scongiurare che la città si paralizzi tra traffico e parcheggi irregolari.