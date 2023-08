Dissuasori a Montecorvino non visibili e consumati, l'allarme dei residenti

Dissuasori di velocità scarsamente segnalati a Montecorvino Rovella. Danni per veicoli e conducenti. Questo quanto viene segnalato alla nostra redazione da un residente del comune in provincia di Salerno

La segnalazione

Lungo la strada statale, in località Macchia, proseguendo verso il centro sono installati sull'asfalto numerosi dissuasori di velocità. E' giusto limitare la velocità ma i dissuasori devono essere anche ben segnalati, visibili e colorati in modo da non arrecare danni ai veicoli e conducenti,soprattutto di notte, che li attraversano come peraltro previsto dal codice della strada. Invece tutti i dissuasori posti nel suddetto comune sono consumati come si vede in foto"