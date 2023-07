Zone per la sepoltura per i più piccoli nel degrado, parte iniziativa di solidarietà

Pulire e sistemare le zone di sepoltura per i bambini del cimitero di Nocera Inferiore, in stato di degrado e abbandonate. Parte la solidarietà attraverso i social.

L'iniziativa

La proposta è giunta dal gruppo Facebook "Noi mamme di Nocera Inferiore", per voce di Liberata, che ha denunciato il degrado in cui, da tempo, versano le piccole tombe nell'area dedicata ai più piccoli. Le mamme si sono organizzate per sistemare la zona, portare peluche, girandole colorate e girasoli. Attraverso il passaparola, inoltre, un vivaio ha donato sacchi di ciottoli bianchi decorativi. A riguardo è stato anche creato un gruppo Whatsapp per permettere, a chi desidera unirsi, la condivisione di idee ed organizzare la riqualificazione del "quadrato dei bambini".