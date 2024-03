"Ancora parcheggiatori abusivi in via Adalgiso Amendola, ma nessuno interviene": la denuncia dei lettori

Continua la presenza dei parcheggiatori abusivi in via Generale Adalgiso Amendola n.10, in pieno centro a Salerno. A segnalarlo, ancora una volta, alla nostra redazione sono i residenti che chiedono maggiori controlli ai vigili urbani e alle forze dell’ordine.

L'appello

“Si vedono tutti i giorni dalle 13 alle 16 e poi dalle 18 alle 21. Si mettono anche nella traversa dopo la Pasticceria Romolo” è la loro denuncia. L’auspicio è che vi sia un intervento diretto e definitivo da parte degli uomini in divisa.