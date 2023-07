Erba incolta, insetti e laghetto secco: quel che resta dello splendido parco del Galiziano

C'era una volta un polmone verde ben curato, con tanto di sedute all'ombra e con un grazioso laghetto artificiale, dove vivevano pesciolini e galleggiavano fiori di loto, a due passi dal caos e dal traffico cittadino. C'era una volta, ma non c'è più, purtroppo, il parco del Galiziano di Torrione che, al momento, risulta abbandonato a se stesso, tra erba incolta e insetti che, inevitabilmente, hanno preso d'assalto l'area.

La denuncia

Del laghetto, in particolare, resta solo uno sfumato ricordo: completamente secco, emana anche odori nauseabondi, mentre, ovviamente, delle forme di vita precedentemente ospitate, non vi è più traccia. Amareggiati i salernitani che, specie con il sole e la calure estiva, non possono più usufruire del gradevole luogo verde, il quale, peraltro, costeggia anche un bar e, pertanto, avrebbe potuto rappresentare meta di passeggiate al fresco dopo una pausa caffè. "Sono stata al parco, nonostante l'incuria che lo caratterizza, in cerca di ossigeno per le temperature alte di questi giorni - racconta una salernitana - Sono uscita dall'area con ben 10 punture di insetti. Un vero peccato non poterne più godere".