Pavimentazione pericolosa in via Vinciprova: le radici degli alberi sollevano tutte le mattonelle

Le cadute sono all'ordine del giorno, in via Vinciprova, a Salerno. Risulta oggettivamente difficile, infatti, percorrere il marciapiede caratterizzato da una pavimentazione a dir poco dissestata.

La denuncia

Le mattonelle, in particolare, sono sollevate dalle ormai incontenibili radici degli alberi, creando fossi e dislivelli complessi da affrontare, specie per le persone anziane. I residenti della zona, dunque, chiedono a gran voce un intervento di messa in sicurezza da parte del Comune, per scongiurare situazioni peggiori.

Foto di Guglielmo Gambardella