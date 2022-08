Perdita d'acqua in strada, la denuncia: "Da due mesi nessuno interviene"

Ancora disagi a Salerno sul fronte della pulizia e della manutenzione. Numerose sono le segnalazioni inviateci dai cittadini dei vari quartieri.

Le segnalazioni

In zona Palazzo Fruscione ci sono stati segnalati rifiuti abbandonati in strada. Mentre un altro cittadino denuncia una perdita d'acqua che dura da circa due mesi. "Da due mesi chiamo e segmalo una grossa perdita di acqua potabile e prontamente mi dicono che in giornata verrà risolta" spiega il cittadino, che aggiunge: "Due mesi di acqua potabile sprecata in una condizione di emergenza idrica". A Giovi, invece, una residente ci segnala l'assenza di operatori ecologici: "Siamo trascurati: puliscono solo quando capita".