Degrado a Salerno: pianta crea problemi alla viabilità, ferro da stiro abbandonato sotto ad un albero

Continuano ad arrivarci segnalazioni di abbandono a Salerno. In particolare, un residente di Torrione denuncia la crescita eccessiva della pianta situata sotto al ponte che da via Della Monica conduce in via Aurofino: “Rischia di ostruire la careggiata sia da un lato che dall’altro e copre anche lo specchio”. L’auspicio è che venga potata il prima possibile dagli addetti alla manutenzione del verde pubblico.

In via Nizza, invece, qualcuno ha pensato bene di abbandonare il proprio ferro da stiro sotto un albero. E, da giorni, nessuno lo rimuove. Un gesto di inciviltà da parte dell’autore del gestore, ma anche di poca attenzione da parte di chi ogni giorno dovrebbe occuparsi della pulizia della strada.