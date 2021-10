Assembramenti senza mascherina e bivacco in piazza della Libertà: la segnalazione

La pagina Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?" ha pubblicato le foto di alcuni ragazzi che bivaccavano in piazza della Libertà, lasciando resti di bottiglie e tracce su tutta la pavimentazione

Chiamate De Luca, stanno festeggiando con lo champagne nel sottopiazza. Hanno sporcato tutto.

Questa la denuncia della pagina Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?" che ha pubblicato le foto di alcuni ragazzi che bivaccavano in piazza della Libertà, lasciando resti di bottiglie e tracce su tutta la pavimentazione. Inutile, tristemente, precisare che quasi nessuno di loro aveva la mascherina in vista, nonostante l'assembramento creato e nonostante la proroga dell'ordinanza per l'obbligo di indossare il dispositivo anti-Covid anche all'aperto. In tanti, chiedono che l'area venga più efficientemente sorvegliata e quindi protetta.