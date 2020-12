Poste a Matierno, solo uno sportello attivo: lunghe attese e assembramenti al freddo

Al freddo e al gelo e, per giunta, in assembramento in piena emergenza Covid, gli utenti delle Poste di Matierno. In seguito al declassamento, infatti, funziona un solo sportello dell'ufficio, con una conseguente ed inevitabile lunga fila di persone all'esterno.

L'annuncio

Va ricordato che la popolazione del quartiere si è raddoppiata negli ultimi tempi: nel week-end il Comitato Salute e Vita capitanato da Lorenzo Forte indirizzerà al Prefetto una lettera per chiedere l'immediato ripristino del secondo sportello dell'ufficio postale a Matierno, al fine di tutelare gli utenti, di cui gran parte, peraltro, risultano anziani esposti alle intemperie durante le lunghe attese per accedere al servizio.



