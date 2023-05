Cumuli di rifiuti in via Cantarella: la denuncia dei residenti

Rifiuti sparsi ed incuria diffusa in Via Raffaele Cantarella, zona Quartiere Italia. Numerosi residenti ci hanno segnalato lo stato di degrado in cui versa l'area, confermato dalle foto in basso.

La richiesta

I cittadini chiedono che l'amministrazione intervenga in tempi brevi per rimuovere tutte le criticità segnalate.