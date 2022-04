Erba incolta e rifiuti non raccolti nei quartieri: le denunce dei lettori

Ancora degrado e abbandono in alcune zone della città di Salerno. Diversi lettori ci segnalano la presenza di erba incolta in via Lungomare Marconi, rifiuti abbandonati su una panchina in Piazza XXIV Maggio (conosciuta come Piazza Malta) e anche in via Calatafimi.

L’auspicio dei residenti è che vi sia una maggiore attenzione nella manutenzione delle aree verdi presenti lungo le strade cittadine e nella raccolta dei rifiuti.