Salerno preda degli incivili: tornano le microdiscariche in via Capone e in via Irno

Dopo qualche giorno dalla rimozione dei rifiuti, tornano in via Capone e in via Irno le microdiscariche. Lo rende noto, tristemente, Salerno Pulita. "In altri casi, invece, abbiamo accertato la difformità di quanto conferito rispetto al calendario della Raccolta Differenziata. Per entrambe le situazioni, a breve, ci sarà la notifica dei verbali", annunciano gli operatori.