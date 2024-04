"Turisti a passeggio tra i rifiuti nel centro storico di Salerno": la denuncia di un lettore

Alla scoperta - ieri (domenica 14 aprile 2024) - del centro storico, direzione “Giardino della Minerva”, Via Trotula de Ruggero ed i palazzi signorili, verso la Chiesa Longobarda di Santa Maria dei Lama, verso i vicoli caratteristici di Salerno, seguendo le colonne romane con capitello corinzio incastonate negli antichi palazzi, spesso ex monasteri, in direzione di San Pietro a Corte e la Chiesa di Santa Sofia. “Ecco, in direzione di tante cose belle - ci segnala un lettore - ma é tutto nel completo degrado da troppi anni, e troppe conferenze stampa e parole al vento, troppi soldi nostri, dei contribuenti spesi per foto-trappole mai viste, lavastrade che si vedono solo sui corsi principali, guardie ambientali mai viste, manutenzione zero e quest'estate si avvisa già la paura di Vespe Orientalis, blatte, topi che già invadono le strade, mosconi, zanzare geneticamente modificate e non si sa cos'altro ma la preoccupazione e la rabbia é tanta”.

Il nostro lettore, amareggiato, si domanda: “Quali sono le politiche commerciali, turistiche, sicurezza, contrasto al degrado, sociali di questa città?

Quale sarebbe questa visione tanto decantata? Quella dell' alba del giorno dopo.Tanti cittadini oltre ad amare la propria terra, la propria città, hanno investito la propria vita qui, i propri risparmi, hanno lavorato per costruire la città ed ora vorrebbero godersela o vorrebbero crescere i propri figli e vogliamo vantarci di Vivere a Salerno che non è la Costiera, non è Amalfi, non è Napoli, non è Pompei o Paestum, Salerno è Salerno e merita molto di più!”.