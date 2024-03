Rifiuti all'esterno del campetto a Pastena, la segnalazione

Rifiuti abbandonati nel piazzale - anche area parcheggio - antistante il campetto De Gasperi, nel rione Pastena. La segnalazione giunge alla nostra redazione, in relazione ad uno stato di degrado e mancata raccolta di rifiuti, come si evince in foto. Siamo in via D'Allora, nei pressi dell'uscita della tangenziale. "Perchè non li rimuovono? Il campetto è frequentato soprattutto da giovani" ci scrive un lettore