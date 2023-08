Asfalto nuovo in Piazza Casalbore, ma si dimenticano le strisce pedonali: "E' pericoloso per i pedoni"

Da due settimane, nei pressi dello stadio Vestuti di Salerno, hanno rifatto il manto stradale (proprio dove c'è "I Fornai" come si vede dalla foto), ma non hanno fatto le strisce pedonali. “Per noi passanti – ci scrive una lettrice - è un vero problema, in quanto le auto moto e altro arrivano in velocità, non vorrei che succedesse qualche incidente come si può fare per avere le strisce pedonali”. La zona è quella di Piazza Casalbore. L'auspicio è che gli addetti alla manutenzione provvedano il prima possibile alla realizzazione delle strisce.