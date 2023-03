Zona collinare senza spazzamento, una residente: "Segnalazioni telefoniche a vuoto"

La zona collinare di Salerno è abbandonata, specie in ambito di raccolta rifiuti. Lo segnala alla nostra redazione una cittadina, che esprime tutto il suo disappunto per il mancato intervento degli operatori preposti.

Il commento

"Ho contattato un numero telefonico a cui ho fatto una segnalazione, numero a cui non risponde più nessuno. La zona collinare non è affatto gestita. Quando gli operatori ritirano la spazzatura a terra resta l'impossibile. Inoltre abito qui da 15 anni e soltanto 2 volte abbiamo avuto lo spazzamento. Ripetutamente, negli anni scorsi, abbiamo segnalato le lunghe dormite dell'operatore nel camioncino. Dire che è vergognoso è dire poco. Eppure arriva il bollettino Tari puntuale come un orologio. Già anni fa feci segnalazione di un altro enorme problema: abbandono di rifiuti di ogni genere ma ben più grave è quando gli danno fuoco. Ora con santa pazienza faccio l'ennesima segnalazione. Successivamente farò denuncia alle autorità competenti"