Allarme "sosta selvaggia" da via Aversano a via Lanzalone: le segnalazioni dei lettori

Ancora sosta selvaggia nel comune di Salerno. Come ci segnalano due lettori, in via Nicola Aversano (angolo via Paolo De Granita) un’auto è stata parcheggiata sulle strisce pedonali ostruendo anche il passeggio ai disabili per un prelievo al bancomat. In via Lanzalone, invece, sempre più spesso i motorini vengono parcheggiati sul marciapiede, nei pressi del civico 3. L’auspicio è che vi siano più controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale.