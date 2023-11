Auto in sosta vietata dinanzi al Teatro Verdi: "Non si può nemmeno passare"

Auto in sosta vietata, davanti all' ingresso del Teatro di Salerno. La segnalazione arriva alla nostra redazione, con tanto di fotografia. "Non si riesce a passare" ci scrive il lettore. Il problema delle soste vietate, specie in via Roma nei pressi del Teatro Verdi, sembra essere prassi consolidata, che avviene "oramai quasi ogni sera".