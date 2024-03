Buche e crepe, le strade di Salerno un colabrodo: lo sfogo di un automobilista

Strade a Salerno in pessime condizioni. La nuova segnalazione arriva in redazione da un cittadino, che si concentra sulle condizioni del manto stradale. Tra buche e crepe, a rappresentare un pericolo per pedoni ma anche automobilisti. Con tanto di foto e una serie di riflessioni su chi lavora per ripristinare l'asfalto, a seguito di lavori.

Lo sfogo

"Scusate l'esternazione ma non riesco più a trattenerlo: le strade a Salerno città fanno schifo! In particolare il manto stradale cittadino è pieno di buche e crepe, ma non basta. Da ultimo si è aggiunto un nuovo modo di coprire i rattoppi, dopo gli interventi sul piano stradale. Gli addetti ai lavori di asfaltatura hanno cominciato a mettere più asfalto del dovuto, superando di non poco il livello regolare preesistente. In questo modo hanno creato dei dossi (non segnalati) che creano disagi e talvolta situazioni di pericolo. Ne sono esempi evidenti quelli sul lungomare, dopo il semaforo e prima del Gran Hotel Salerno (vedi foto), quello corrispondente alla parte interna su via Torrione e quello dopo la Provincia di via Roma. Solo per citarne alcuni ma tutta la città ne è piena. Tale situazione è vietata dal codice della strada, in quanto i dissuasori di velocità devono essere segnalati. Intanto noi automobilisti e motociclisti, già tartassati, dobbiamo patire anche le sofferenze fisiche per le gravi sollecitazioni alle vertebre, danni ai veicoli o rischiare incidenti. Ho abitato per tanti anni in una città del nord est e vi posso assicurare che quello che si vede a Salerno è roba da terzo mondo. Cerchiamo di migliorare la vivibilità della nostra città partendo da queste cose, che sono tra l'altro il biglietto da visita per i turisti che arrivano a Salerno"