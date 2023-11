Sosta selvaggia e auto a gran velocità, chiesti più controlli a Torrione

Auto che sfrecciano a gran velocità e sosta selvaggia. Una "consuetudine" scrive un nostro lettore, che segnala il pericolo e l'inciviltà determinato dal comportamento di diversi automobilisti nel quartiere di Torrione

La segnalazione riguarda alcune strade, come via Florenzano e via Pietro del Pezzo: "Vorrei segnalare alcune situazioni che si registrano quotidianamente in alcune strade del quartiere Torrione. Le auto continuano a sfrecciare come in autostrada, incuranti della segnaletica, e in altre stade adiacenti. In pratica, in quelle arterie le auto sostano in maniera selvaggia, impedendo il regolare flusso dei mezzi di circolazione o addirittura favorendo incidenti. Sarebbe auspicabile un controllo quotidiano da parte della polizia locale e non una sporadica sua presenza"