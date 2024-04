Rifiuti e siringhe nel parcheggio di via Calenda, la denuncia

Rifiuti di ogni genere, sporcizia, persino una siringa. Questa è la situazione che si presenta nel parcheggio nei pressi dell'istituto alberghiero, a Salerno, in via Calenda. Il gruppo di foto ci è stato inviato da un lettore, a testimonianza dello stato di assoluto degrado ma anche pericolo, per quanto concerne l'area, del tutto abbandonata e priva di qualsiasi attività di pulizia.