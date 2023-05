Inciviltà a Salerno: oltre 30 sanzioni, ma le segnalazioni continuano

Continua, il lavoro di controllo sulla raccolta differenziata di Salerno Pulita che, da qualche settimana, si avvale della preziosa collaborazione delle guardie ambientali, supporto fondamentale, insieme a quello della Polizia Municipale, per arginare sempre di più il fenomeno delle violazioni su conferimento e giorni di raccolta. Oltre 30, ad oggi, le sanzioni elevate a seguito dei minuziosi controlli che, dopo le zone del centro città, riguarderanno tutti i rioni di Salerno.

Intanto, dai salernitani, giungono nuove segnalazioni di inciviltà: in piazza Sant'Agostino, in particolare, ignoti hanno abbandonato in strada del materiale, mentre in via Nizza c'è un cumulo di vestiti depositato da giorni sul marciapiede che ha dato vita ad una sorta di micro-discarica, a due passi dall'Asl.

Accorato, l'appello dei cittadini, affinchè venga ripristinato il decoro nella zona, nella speranza di individuare anche i responsabili dello scempio.