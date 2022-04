Torrione: campane del vetro strapiene diventano micro discariche

Campane del vetro piene e tanti sacchetti a terra cariche di bottiglie di vetro che i cittadini hanno lasciato non potendole depositare correttamente. È la segnalazioe che arriva alla nostra redazione dal quartiere di Torrione. Le foto che documentano la situazione di degrado sono state scattate in diverse zone: piazzetta Tafuri, via Orofino, piazza Cacciatore.

La richiesta

Chi fa la segnalazione richiede il pronto intervento degli addetti al servizio, per svuotare le campane del vetro e raccogliere le tante buste a terra, che diventano facilmente ricettacolo di topi e altri insetti.

Fotoreporter Guglielmo Gambardella