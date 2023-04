Sosta selvaggia: auto parcheggiata davanti alla storica chiesa di Santa Lucia

Inarrestabile, la sosta selvaggia in città. Purtroppo, non calano le segnalazioni circa gli automobilisti incivili che sostano la propria vettura in maniera del tutto incontrollata.

E' la volta di piazzetta Santa Lucia, su via Roma. A pochi passi dalla storica chiesa, un'auto è stata parcheggiata senza ritegno: ad immortalare la scena in uno scatto, un cittadino che ha poi diffuso le immagini attraverso la pagina Facebook "Cosa c'è che non va a Salerno?". Tanta amarezza.