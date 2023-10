"Fermata abusiva sulla Lungoirno: rischiano la pelle turisti e cittadini", la segnalazione

"E' mai possibile che percorrere la Lungoirno, metta a rischio la vita di automobilisti e pedoni, a causa di autisti di bus che trasgrediscono sistematicamente le norme del codice stradale e del buon senso?". Se lo chiedono, irritati, alcuni cittadini che hanno segnalato l'incivile abitudine di far salire e scendere i turisti dai pullman durante lunghe soste, non autorizzate, sulla Lungoirno, all'altezza del parco Pinocchio. Ovviamente, tale abitudine mette a rischio i viaggiatori dei bus in questione, arrecando disagi e rallentamenti alla circolazione.

Non pochi, gli automobilisti che, a causa delle lunghe soste, tentano sorpassi azzardati finendo nella carreggiata opposta e mettendo così in pericolo la propria e l'altrui incolumità. "Gli autisti incivili devono essere sanzionati, non è più accettabile il loro comportamento", tuonano alcuni cittadini che, dunque, fanno appello alla Polizia Municipale e alle forze dell'ordine per porre fine alla sosta selvaggia dei bus.