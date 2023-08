Sosta selvaggia a Salerno città: disagi per i pedoni

Sosta selvaggia a Salerno centro, come nel resto della città. Innumerevoli, le segnalazioni giunte negli ultimi giorni in redazione per evidenziare la scorrettezza, troppo spesso impunita, di alcuni automobilisti incivili che, in barba alle norme vigenti e al buon senso, continuano imperterriti a parcheggiare le loro vetture nonostante i divieti. In particolare, c'è chi non risparmia le discese sui marciapiedi riservate al passaggio dei diversamente abili, arrecando notevoli danni a chi ha problemi di deambulazione. L'auspicio è che la Polizia Municipale elevi le sanzioni previste per i responsabili della sosta selvaggia, scoraggiando nuovi episodi analoghi.