Auto in sosta selvaggia in via Irno: la segnalazione di una lettrice

Continuano le segnalazioni di auto in sosta selvaggia a Salerno. E' la volta di via Irno: "Puntualmente delle vetture parcheggiano davanti alla farmacia San Carlo, sulle strisce pedonali e costringono i pedoni a rischiare di essere investiti dalle auto in corsa per attraversare", denuncia una cittadina.

L'auspicio è che gli automobilisti incivili siano sanzionati, in modo da scoraggiare l'odiosa condotta.