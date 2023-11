Sosta selvaggia in via Nizza, il comitato di quartiere Brignano avvia una raccolta firme

E’ ancora allarme sosta selvaggia in via Nizza, dove auto e furgoni parcheggiano ogni giorno finanche sui marciapiedi. Questo comportamento incivile impedisce il transito ai pedoni e anche l'ingresso nei portoni condominiali ai residenti.

I disagi

Già mesi fa gli abitanti hanno segnalato la problematica senza avere alcun responso. Dopodiché si sono rivolti al Comitato di quartiere di Brignano-Casa Manzo, che da anni è attivo nel sostenere e supportare i cittadini salemitani, che non riescono a risolvere le problematiche dei propri rioni.Il Comitato di quartiere, tramite il presidente Massimo Ronca, stanno raccogliendo le firme per presentare istanza anche al Prefetto. Secondo il comitato, per cercare di risolvere questa criticità, c'è bisogno di installare corrimano e ripiantare gli alberi lungo il marciapiede.