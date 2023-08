"A Montecorvino Rovella le strade si puliscono con due persone, perchè a Salerno no?": l'appello di un lettore

“A Montecorvino Rovella le strade si puliscono con due persone: un operatore munito di soffiatore motorizzato sospinge foglie, carte, ecc. al centro della strada l'altro operatore alla guida del mezzo aspiratore/spazzolatore provvede alla pulizia nel modo corretto e il risultato di tutti ciò si vede. Complimenti all'amministrazione comunale di quel comune e a chi gestisce il servizio. Possibile che a Salerno città non si può adottare lo stesso sistema di pulizia delle strade”. A segnalarlo alla nostra redazione è un lettore, che lancia un accorato appello direttamente all’amministrazione comunale. “Si vedono ancora tanti spazzini muniti di scopa e secchio togliere solo ciò che è visibile agli occhi mentre il mezzo spazzolatore percorre velocemente le strade, magari già pulite lasciando i marciapiedi e le zone occupate dalle auto in sosta perennemente sporche. E' tanto difficile cambiare sistema a Salerno adottando il modello di Montecorvino Rovella? Credo che basti poco. O c'è qualcosa che non comprendo”.