"Tappeti" di frutta e verdura perduti, al mercato di Torrione: la segnalazione sullo spreco

Frutta e verdura gettate a terra, al mercato di Torrione. Uno schiaffo a chi, quei prodotti ancora in buone condizioni, non può permetterseli. A notarlo, alcuni lettori che chiedono in coro agli ambulanti di raccogliere e, magari, offrire a chi ha bisogno la frutta e la verdura non vendute, risparmiando così uno spreco alimentare grave, specie in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo.

Non mancano cittadini in difficoltà che, chinandosi a terra, prendono spontaneamente le rimanenze abbandonate, per portarle a casa e cucinarle.

foto di Guglielmo Gambardella