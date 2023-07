Sosta selvaggia in via Pietro del Pezzo: spuntano delle "insolite" strisce pedonali

Alcune auto, in barba ad ogni divieto, erano solite sostare proprio dinanzi al cancello. Così, per evitare che i conducenti incivili continuassero a parcheggiare ignorando quel passo carrabile, sono state apposte le strisce pedonali tra due marciapiedi siti a pochi metri di distanza, in via Pietro del Pezzo, esattamente dove era stata più volte segnalata la sosta selvaggia.

Tuttavia, la funzione delle strisce pedonali, come è noto, è legata alla tutela della sicurezza pedonale in tratti dove attraversare risulta particolarmente pericoloso e dove, magari, è stata rilevata anche scarsa visibilità per chi guida. L'area in cui sono state collocate le strisce pedonali in questione, invece, non risulta in tal senso a rischio: dubbi e perplessità, inevitabilmente, tra residenti e frequentantori della zona che hanno fotografato le insolite strisce pedonali, rendendo virale lo scatto sui social.