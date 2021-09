Topi con le mosche e immondizia lasciata in spiaggia: la doppia denuncia dei salernitani

I residenti in via Prudente segnalano alla nostra redazione la presenza di un topo morto in strada, ormai in decomposizione, assaltato dagli insetti e non rimosso. I lettori segnalano la presenza di spazzatura abbandonata sull'arenile di via lungomare Colombo