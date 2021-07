Topi, zecche e blatte in strada: l'urlo dei salernitani, interviene Cammarota

Topi, ratti e blatte. Dal lungomare, al centro cittadino fino alla zona orientale: lo denunciano diversi utenti che chiedono un'immediata sanificazione e una urgente disinfestazione ad Asl e Comune.

L'intervento

Sul tema, interviene anche il presidente della commissione trasparenza, l’avvocato Antonio Cammarota, candidato sindaco: “Registriamo la preoccupante e crescente presenza di topi, blatte rosse zecche sull’intero territorio comunale. Ancora una volta i nostri appelli sono caduti nel vuoto, generando ora una situazione di degrado e pericolosa per la salute - ha detto - Situazione preoccupante sul Lungomare di Salerno, così come nella zona orientale e a via Irno. Topi di grossa taglia, blatte e zecche, così come segnalato anche da alcuni farmacisti. Durante la prima seduta del Consiglio comunale dell’era Napoli, avevo esortato l’assessore all’ambiente Caramanno ad intervenire, prevenire e programmare. Oggi, al di là, del solito scaricabarile, tra l’Asl e Comune, assistiamo al fallimento dell’assessore. Caramanno ne prenda atto. Delle due l’una: si dimetta o agisca. Non c’è più tempo”, incalza Cammarota, insieme al dirigente de ‘La nostra libertà’, Francesco Vota.

L'appello di Vota e Cammarota