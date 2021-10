"Lunghe attese e litigi all'Ufficio Anagrafe": la denuncia di una lettrice

Ancora disagi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Salerno presso la sede di via Roma. A segnalarcelo è una residente: “Ci sono voluti due giorni per avere una carta d’identità dopo ore di attesa e litigi verbali per mancanza di rispetto della fila. Ci sono due addetti di una certa età sgarbati e disorganizzati. La situazione è tornata alla normalità dopo l’arrivo della Polizia Municipale”.