"Non sappiamo come prenotare online per andare all'ufficio anagrafe": la denuncia di un lettore

Ancora disagi per i cittadini che devono rivolgersi all'ufficio comunale del settore anagrafe a Salerno. “Continuano a non rispondere al telefono per fornire informazioni. E non abbiamo modo di capire come prenotare on line” ci segnala un lettore, che sta riscontrando numerose difficoltà per accedere ai servizi. L’auspicio è che gli addetti intervengano per risolvere tali problematiche.