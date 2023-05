Vandalizzata con simboli satanici la statua della Vergine al parco del Seminario, l'appello

Sacrilegio al Parco del Seminario di via Laspro, a Salerno: ignoti hanno vandalizzato la statua della Madonnina, imbrattandola con scritte sataniche.

L'appello

A segnalarlo, alcuni residenti del quartiere, secondo cui la cappella sconsacrata sita nella parte bassa del polmone verde, vicino agli ex edifici dei seminaristi, verrebbe utilizzata per la celebrazione di riti satanici. Maggiori controlli nel Parco, specie nelle ore serali e notturne: questa la richiesta unanime degli abitanti della zona che stanno pensando di avviare una raccolta fondi per restaurare la statua presa di mira. Tanta amarezza e preoccupazione per l'accaduto.