Allarme a Matierno, veleno per topi in strada: "È pericoloso per cani e gatti"

Veleno per topi gettato sull'asfalto. È quanto segnala una lettrice residente a Matierno. "Mentre ero a spasso con il mio cane - racconta - mi sono imbattuta in questo materiale che ha tutta l'aria di essere veleno per topi". Il ritrovamento, nello specifico, è avvenuto lungo Viale dei Romani.

La richiesta

"Ho già provveduto a inoltrare richiesta di intervento agli organi competenti - aggiunge la residente - ma mi preme diffondere la notizia al fine di proteggere non solo i nostri animali d'affezione ma anche i randagi che transitano nel quartiere".