Vetri rotti cadono a Palazzo Genovese, l'appello: "E' pericoloso, bisogna intervenire"

Le finestre e le vetrate dei balconi di Palazzo Genovese rischiano di rappresentare un pericolo per coloro che percorrono a piedi Piazza Sedile del Campo.

Il caso

A segnalarlo, su Facebook, è la pagina “Cosa c’è che non va a Salerno?”: “Trascurando il fatto che una struttura con enormi potenzialità, venga abbandonata in questo stato, segnaliamo il pericolo di caduta di vetri appuntiti e affilati dei balconi, che potrebbero causare danni a persone e cose. Chi deve intervenga al più presto!”. L’auspicio è che uno dei palazzi storici della città venga messo in sicurezza e riqualificato nel più breve tempo possibile.