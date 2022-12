Via Sabatino di Giovi al buio da due mesi, lo sfogo dei residenti: "Nessuno interviene"

Sono più di due mesi che nella frazione collinare di Giovi, precisamente in Via Vincenzo Sabatino, due lampioni dell'illuminazione pubblica sono spenti.

L'appello

A segnalarcelo è uno dei residenti: “Nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi, niente e nessuno è intervenuto. Noi residenti siamo a dir poco avviliti e scocciati di questa incresciosa situazione e non sappiamo più a chi rivolgerci”.L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano in tempi rapidi per ripristinare la pubblica illuminazione lungo la strada.