Viadotto in via Calenda, i residenti: "E' pericolante, quando intervengono?"

Non appare in buone condizioni, il viadotto di via Calenda che conduce all'ospedale Da Procida. A segnalarcelo, alcuni lettori: "Senza manutenzione, le autorità aspettano una tragedia prima di intervenire?", si chiedono, allegando anche una foto emblematica della rischiosa situazione. L'auspicio, dunque, è che il ponte venga quanto prima attenzionato dalle autorità competenti.