Villa Carrara: di giorno ritrovo di spacciatori, di sera ricovero per senza fissa dimora

Giunge in redazione la segnalazione di un cittadino salernitano che, amareggiato, denuncia lo stato di abbandono di uno dei luoghi simbolo della zona orientale, Villa Carrara.

La denuncia

La struttura versa in uno stato di completo abbandono, senza cure né controlli. Di giorno gli spazi dell'antica residenza diventano ritrovo di ubriachi e spacciatori, mentre di notte si trasformano in ricovero per i senza fissa dimora. Un vero peccato, fanno eco altri cittadini, per un luogo così importante per la città, che andrebbe valorizzato e restituito alle persone del quartiere.