Avvistata una volpe, il Comitato Civico Dragonea: "Amici di San Cesareo prestate attenzione per non investirla"

Lo stesso Comitato ha ricordato come prima di tutto sia necessario rallentare per non investirli e lanciare un grido eventualmente per farle allontanare: "Mai e sempre mai dare loro da mangiare (legge 221/2015). Se fossero ferite, la competenza e del CRAS/ Asl veterinaria competenza"