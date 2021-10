Una voragine in strada: disagi e caos a Pastorano, la segnalazione

Disagi nei rioni collinari, protestano i residenti a Pastorano: una voragine si è aperta in strada. L'asfalto si è spaccato e l'acqua zampilla



I dettagli

La voragine si è aperta a pochi passi dal marciapiede: pericolo per le auto in transito ma anche per gli anziani e per le donne con passeggino. Il pericolo è stato segnalato con un cartello stradale ma proseguono le proteste dei cittadini che chiedono non solo il ripristino delle condizioni di sicurezza ma anche di turare la falla per evitare lo sperpero di risorsa pubblica.