Tanta curiosità qualche giorno fa, presso Molo Manfredi e la Stazione Marittima: in tanti hanno notato la troupe di modelle, fotografi e truccatori.

L'indiscrezione

"Pare che Armani abbia scelto Salerno come location per un servizio su una rivista di moda", ha fatto sapere la pagina Facebook "Solo per chi ama Salerno".