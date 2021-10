"Una Staffetta per il Milite Ignoto": al via l'iniziativa a Salerno, le foto

Al via, stamattina, sul lungomare di Salerno, "Una Staffetta per il Milite Ignoto", manifestazione sportiva/addestrativa non competitiva della durata di 24 ore, organizzata dal Comando Forze Operative Sud in occasione della celebrazione del 100° anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto.

I Cavalleggeri del reggimento Guide (19°) sono partiti stamattina dal lungomare Trieste, tra piazza della Concordia e piazza della Libertà e concluderanno la manifestazione nella piazza del monumento ai Caduti del mare il 27 ottobre alle ore 10. L’evento sarà accessibile anche per i familiari dei militari dell’Esercito Italiano, per i simpatizzanti e per i componenti di A.S.D. locali, con frazioni di mezz’ora ciascuno.