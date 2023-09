Salerno, undici studenti universitari finlandesi in visita presso il settore Politiche Sociali

Undici studenti finlandesi della facoltà di scienze sociali dell'Università di Helsinki, martedì 26 settembre alle ore 9, visiteranno la Direzione delle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

La visita

La visita rientra in un viaggio di viaggio di istruzione realizzato dell’ateneo finlandese in sinergia con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e l’Associazione nazionale degli assistenti sociali. Un'occasione di confronto che permetterà agli studenti del paese scandinavo di conoscere e confrontarsi con la realtà amministrativa e organizzativa dei servizi sociali del comune capoluogo. L’assessore Paola de Roberto incontrerà gli studenti presso la sede della direzione, in via Forte la Carnale, per illustrare loro la tipologia dei servizi messi in atto dal Comune, le differenti aree di intervento, nonché dei vari progetti destinati all’inclusione dei cittadini, quelli dedicati al contrasto della povertà e all’isolamento. Gli studenti, in seguito, avranno occasione, inoltre, di incontrare il personale specializzato di alcune realtà accreditate del volontariato e del terzo settore, operanti prevalentemente nelle aree minori, estreme povertà, anziani e non autosufficienze. Oltre al Settore Politiche Sociali, gli studenti visiteranno lo Sportello Immigrazione Tam Tam del Comune di Salerno, la Casa Anziani gestita da Salerno Solidale, la struttura dell'Arbostella e pranzeranno all'Abbraccio insieme agli ospiti della struttura.