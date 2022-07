Summer School dedicata ai bimbi autistici: il progetto a San Marzano sul Sarno

Dal 4 luglio, negli spazi del Parco Urbano di San Marzano sul Sarno, è iniziata la Summer School dedicata ai bambini autistici. Il progetto, organizzato dall'associazione "Fuori dal Silenzio" fino al prossimo 29 luglio, sta vedendo la partecipazione di tantissimi bambini.

Il commento

Nei giorni scorsi, la sindaca Carmela Zuottolo ha fatto visita ai piccoli ospiti che stanno trascorrendo qualche giorno di relax. "La diversità è ricchezza. Rivolgo alle famiglie di questi bimbi un sincero apprezzamento per l’amore che ci mettono nell’accudirli quotidianamente. Come istituzioni, e in questo caso come Comune di San Marzano sul Sarno, abbiamo subito accolto la proposta dell'associazione di poter usufruire del parco urbano per permettere loro di trascorrere all'aperto momenti di gioia, relax e condivisione. Il nostro dovere come Amministrazione è di fare di più per migliorare la qualità della vita di queste persone. Il percorso è lungo, sono ancora tanti i passi da fare per rendere la nostra società più inclusiva, è necessaria la sensibilità di tutti. Ma l'iniziativa del Parco Urbano vuole diventare un punto di riferimento per l'intero Agro nocerino, anche per far sentire tutte queste famiglie - di qualsiasi paese o territorio- come una unica grande famiglia e condividere assieme opportunità, problematiche e momenti di crescita sociale e personale".